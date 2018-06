Jazz e Dintorni, festival e concerti gratuiti a Desio

Musica jazz, concerti e appuntamenti. Fino al 10 luglio a Desio è protagonista la musica con il Festival Diffuso di Musica Jazz.

Ai grandi concerti del palco centrale di Parco Tittoni, si affiancano date ed eventi dislocati in aree diverse del territorio cittadino con tanti ospiti italiani e stranieri per esplorare gli scenari più attuali del jazz. Tutti gli eventi e i concerti sono a ingresso gratuito. Il festival è organizzato da Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza

Polo delle Arti con il patrocinio del comune di Desio in collaborazione con Parco Tittoni. Tra gli sponsor che hanno reso possibile l'iniziativa anche la concessionaria Audi Pirola e Figli di Desio.