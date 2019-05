IL “PAPER MOON JAZZ CLUB SEREGNO” E’ LIETO DI ANNUNCIARE CHE LA TERZA EDIZIONE DEL “JAZZin SEREGNO FESTIVAL” SI TERRA’ A SEREGNO DAL 19 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2019, CON UNA APPENDICE IL 21 SETTEMBRE (COME RACCORDO CON L’INIZIO DEL CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE “ETTORE POZZOLI”), PER UN TOTALE DI NOVE EVENTI MUSICALI, TUTTI DI SIGNIFICATIVO INTERESSE.

LA MANIFESTAZIONE AVVERRA’ IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DELLA CITTA’ DI SEREGNO ED IL CIRCOLO CULTURALE S.GIUSEPPE, SARA’ ARTICOLATA IN APPUNTAMENTI SERALI DOMENICALI (ALL’ESTERNO DELL ‘ AUDITORIUM DEL COMUNE DI SEREGNO, SITO IN P.ZZA RISORGIMENTO) E INFRASETTIMANALI (DI MERCOLEDI, NEL GIARDINO DEL CENTRO PASTORALE S.GIUSEPPE, SITO IN VIA CAVOUR 25). IN CASO DI MALTEMPO TUTTI GLI EVENTI SI SVOLGERANNO AL COPERTO, ALL’INTERNO DELL’AUDITORIUM PER QUANTO RIGUARDA GLI APPUNTAMENTI DOMENICALI, SOTTO LA COPERTURA DEL DEHOR DEL CENTRO PASTORALE PER QUANTO RIGUARDA GLI APPUNTAMENTI INFRASETTIMANALI. LA PARTECIPAZIONE AI CONCERTI SARA’ DEL TUTTO GRATUITA.

QUESTO JAZZ FESTIVAL VIENE A COLMARE UNA LACUNA CULTURALE-MUSICALE (QUELLA JAZZISTICA) DI UNA CITTA’ , SEREGNO, CHE PURE E’ MUSICALMENTE BEN RAPPRESENTATA DA UN ECCELLENTE CORPO BANDISTICO, DA UNA RINOMATA ACCADEMIA MUSICALE E DAL PRESTIGIOSO CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI. INTENDIMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL E’ STATO QUELLO DI DARE VISIBILITA’ A MUSICISTI CHE, SEPPUR TECNICAMENTE VALIDI E INTERESSANTI DAL PUNTO DI VISTA DELL’ESPRESSIVITA’, NON HANNO GENERALMENTE AVUTO NOTORIETA’ AL DI LA’ DI UN AMBITO REGIONALE, ECCEZION FATTA PER ALCUNI DI CUI SI DIRA’ IN SEGUITO.

PROGRAMMA DEL “JAZZin SEREGNO FESTIVAL 2019”:

- MERCOLEDI 19 GIUGNO ore 21 Circolo S.Giuseppe

Anteprima del festival con “ANTONIO MASCIADRI & FRIENDS”: al quintetto del carismatico sassofonista si affiancheranno estemporaneamente jazzisti locali. Prevista nel la serata la premiazione di un Concorso di Pittura.

-DOMENICA 23 GIUGNO ore 21 Auditorium

“PAPER MOON ORCHESTRA” diretta dal m° Giancarlo Porro. L’ orchestra, organica al Paper Moon Jazz Club, formata da 17 strumentisti e una cantante, intratterrà piacevolmente il pubblico con una antologia dei più begli arrangiamenti delle big bands della “swing era”(Benny Goodman, Glenn Miller, Woody Herman etc.).

-MERCOLEDI’ 26 GIUGNO ore 21 Circolo S.Giuseppe

“LOOKING UP PROJECT QUARTET” Il gruppo proporrà un commosso tributo allo sfortunato pianista Michel Petrucciani, nel ventennale della sua prematura scomparsa.

-DOMENICA 30 GIUGNO ore 21 Auditorium

“A-MATERIAL BAND” originalissima formazione di 12 elementi (con ospiti talentuosi) che ci proporrà una divertente rivisitazione in chiave jazzistica di alcune delle più significative composizioni di Frank Zappa: “L’Inv(f)erno di Zappa”.

-MERCOLEDI 3 LUGLIO ore 21 Circolo s.Giuseppe

“FRANCESCO MANZONI/MARCO DETTO DUO” Romantiche ed eterne armonie narrate in “surplace” dal flicorno e dal piano di due sensibilissimi e raffinatissimi musicisti.

-DOMENICA 7 LUGLIO ore 21 Auditorium

“CIRCUS JAZZ QUARTET” Il nome del gruppo è di per sé un programma: il pubblico si prepari ad un trascinante, pirotecnico, spericolatissimo gruppo che lo travolgerà con uno swing irresistibile!

-MERCOLEDI 10 LUGLIO ore 21 Circolo S.Giuseppe

“ANTONELLO MONNI QUARTET” Un sassofonista di classe che, accompagnato da partners di pari levatura, intratterrà il pubblico con ispirati brani di sua composizione e con rilettura di alcuni “standards”i.

-DOMENICA 14 LUGLIO ore 21 Auditorium

“MARCO GOTTI JW OCTET” Chiuderà la sessione estiva del Festival Il prodigioso ottetto bergamasco che già aveva entusiasmato il pubblico del Festival dello scorso anno presentando un Giuseppe Verdi in formato jazz. L’ottetto si cimenterà questa volta nella proposizione di arrangiamenti di alcune delle più belle canzoni del “songbook” italiano: “Canzoni in Jazz”. In salsa swing, naturalmente…

-SABATO 21 SETTEMBRE ore 21 Auditorium

“DINO RUBINO” pianoforte solo. Sontuosa appendice autunnale, nonché chiusura, del JAZZin SEREGNO FESTIVAL sarà l’esibizione (in preparazione/anteprima del prestigiosissimo “CONCORSO PIANISTICO INTERNAZIONALE ETTORE POZZOLI”) del sensibilissimo e talentuoso pianista jazz catanese DINO RUBINO, conosciutissimo in Italia e in ambito internazionale anche in virtù delle sue collaborazioni con artisti di chiara fama, primi fra tutti Paolo Fresu ed Enrico Rava. Quale miglior modo per chiudere un festival?

UN SENTITISSIMO RINGRAZIAMENTO ALL’UFFICIO CULTURA DEL COMUNE DI SEREGNO SENZA LA CUI FATTIVA COLLABORAZIONE NON SAREBBE STATA POSSIBILE L’ELABORAZIONE DI QUESTO PROGRAMMA.