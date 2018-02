Sabato 10 febbraio Killin' Baudelaire all'Honky Tonky di Seregno

KILLIN' BAUDELAIRE live @ HonkyTonky, Seregno (MB)

Sabato 10 Febbraio



Le Killin' Baudelaire tornano sul palco dell'HonkyTonky per uno show speciale "in casa", dopo il lungo tour italiano e europeo che le ha viste in azione nel Regno Unito, Austria, Francia, Germania e Svizzera.



La band sta lavorando al nuovo album, in fase di preproduzione, e si prepara a brevissimo ad entrare in studio per dare vita al successore di "It Tastes Like Sugar".



"Summertime Sadness" Official Video -> https://youtu.be/bv3XohwqH0g



Special guest dell'evento:



- Blood Inc. - Horror Metal

"Lucky Number 13" Official Video -> https://youtu.be/rD8Uzw3R1Lk



- Mad Museum - Hard Rock / Metal

"Mad" Official Video -> https://youtu.be/CQEhEQSPUy0



- Deep As Ocean - Alternative Metal

"Broken Dreams" Official Video -> https://youtu.be/P-M0GyTiaKo



Ingresso 5€ con tessera ACSI. Per evitare spiacevoli e noiose code all’ingresso, ti consigliamo di compilare il modulo di tesseramento, scaricalo, stampalo direttamente a casa tua! Trovi il modulo cliccando QUI:

www.honkytonky.it/tesseramento



www.baganarock.com

www.thejackmusicagency.com

info@baganarock.com