L'amore e altri sport estremi - Dialogo con Paolo Curtaz

La Comunità Pastorale Casa di Betania - Parrocchie di Agrate Brianza, Omate e Caponago, per l'edizione 2018 del tradizionale appuntamento di San Valentino “Parliamo d’amore, vi va?”, propone un incontro con Paolo Curtaz dal titolo "L’AMORE E ALTRI SPORT ESTREMI - Storie di coppie nella Bibbia".



L'innamoramento, la passione, la seduzione, la sessualità, la genitorialità, la fedeltà, il tradimento, la fede… Paolo Curtaz torna ad affrontare il tema della coppia e della famiglia a partire dalla Parola di Dio. Un invito rivolto alle coppie di innamorati come a quelle deluse e stanche, a chi ha trovato “l'anima gemella” e a chi l'ha appena persa.



Paolo Curtaz è riconosciuto come uno degli autori spirituali contemporanei più interessanti. Ha una formazione teologica e scambia le sue riflessioni con chi condivide la sua ricerca. È autore di numerosi libri di spiritualità, commenti alle Scritture, saggi sulla fede, testi per le coppie e libri per ragazzi. Tra le più recenti pubblicazioni per le Edizioni San Paolo: L’arpa e la fionda, i Re d’Israele e le nuove edizioni di Convertirsi alla gioia, Cristiano stanco?, Gesù zero.



Il suo sito è www.paolocurtaz.it; www.tiraccontolaparola.it