La canzone sull'acqua e il concerto illustrato di Little Pier

“Il futuro scorre sulle note dell'acqua. Una canzone scritta con le parole dei bambini” è il progetto di BrianzAcque che ha coinvolto 250 piccoli cittadini dai 3 ai 12 anni, 5 laboratori e 5 città, lungo l’Italia. Grande appuntamento finale per presentare ufficialmente il risultato: un brano musicale dedicato all'acqua e alla sua importanza. Quando: Sabato, 26 maggio 2018, ore 16. Dove: Spazio Cinema Metropol di Monza.



Monza, 27 Aprile 2018 - Terminati i laboratori aspettiamo la festa “finale” che, a giudicare dall'entusiasmo generato da questo progetto, sembra essere soltanto una tappa prima di una nuova partenza. “Il futuro scorre sulle note dell'acqua – una canzone scritta con le parole dei bambini”, iniziativa promossa da BrianzAcque, azienda pubblica dell’idrico di Monza e Brianza, in collaborazione con Cimice e l’associazione Officina della musica e delle parole, ha attraversato lo Stivale, passando da Lesmo, Milano, Albano Laziale, Monteparano e Battipaglia. Laboratori di scrittura con i bambini di tutta Italia per creare insieme a Little Pier la canzone sull'acqua, risorsa essenziale per gli essere umani.

Un tour che è stato un'esplosione di fantasia, gioia, risate. Di pura energia. Grazie alla loro fantasia infatti, i bambini hanno offerto tantissimi spunti sulla famosa molecola dell’H2O a partire dagli animali che la abitano, passando dalle sue infinite forme, fino ad arrivare alle cose più divertenti: quelle che non esistono (o meglio, che esistono nella fantasia!)

Little Pier (il cantautore Pier Cortese) è al lavoro sulla stesura finale e sulla realizzazione della canzone, che vuole essere una sorta di inno all’”oro blu” del Terzo Millennio. Il brano sarà presentato ufficialmente il 26 maggio alle 16, durante il concerto illustrato di Little Pier allo Spazio Cinema Metropol di Monza.

Una vera e propria festa per tutte le famiglie, che potranno partecipare gratuitamente fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione inviando una mail a cimicerecords@gmail.com.



Little Pier è un mondo dedicato ai bambini dai 3 ai 99 anni.

E' un disco (che vanta collaborazioni con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco e che si trova su tutti gli stores digitali e nei principali negozi in Italia), accompagnato da un concerto illustrato. Mentre Pier racconta, canta e suona, accompagnato dal violinista Andrea Di Cesare e dal polistrumentista Michele Ranieri, l'illustratrice Pepita Matita dà vita ai personaggi delle canzoni con illustrazioni live che vengono proiettate sullo schermo. Per il concerto illustrato speciale di Monza, sul palco ci saranno i bambini del coro della Carillon Accademia di Battipaglia, che hanno anche collaborato alla realizzazione dell'ultimo disco di Little Pier “Lasciateci la fantasia”. E non mancheranno le sorprese.



Il concerto illustrato ha una durata di circa un'ora. Un concerto avvolgente che affronta tematiche importanti come il rispetto per il prossimo, per la natura, per l'ambiente, l'al di qua e l'al di là, ma con un linguaggio fruibile anche dai più piccolini. Uno spettacolo che attrae e coinvolge grandi e piccini. Con le canzoni di Little Pier e attraverso capolavori come “Ci vuole un fiore” e “Via dei matti” che permettono ai genitori di tornare bambini. Alla fine, gadget per tutti offerti da BrianzAcque.