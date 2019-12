La strana coppia: lo spettacolo in scena al Binario 7

La strana coppia - Versione al femminile, lo spettacolo di Neil Simon nell'adattamento di Monica Faggiani e Valentina Ferrari, va in scena al Teatro Binario 7 dal 28 al 30 dicembre, con uno speciale Capodanno il 31.

La celebre commedia resa memorabile da Jack Lemmon e Walter Matthau, rivive in una versione tutta 'rosa'. Olivia Madison, giornalista, conduce un'esistenza felicemente single. Disordinata e approssimativa, vive da sola in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a Trivial Pursuit, a bere birra e a gustare cibo poco sano con le amiche. La sua routine viene sconvolta dall'arrivo di Fiorenza Ungar, un’amica appena lasciata dal marito, che si presenta come il suo esatto opposto: precisa in modo maniacale, ossessionata dall'ordine e dalla pulizia, salutista, piena di allergie e di tic, e incapace di rassegnarsi alla fine del proprio matrimonio. Olivia non esita ad offrire ospitalità all'amica, ma dopo alcune settimane la convivenza diventa impossibile.

Una storia al femminile di amicizia e di nevrosi, di sogni e fallimenti, di acciacchi dovuti all'età e di desideri di vita e libertà. Una storia in cui tutti possiamo riconoscerci per ridere delle nostre manie e dei nostri difetti e per ricordarci di quanto conti l'amicizia nella vita di ognuno di noi.