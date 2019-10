C'erano una volta un re e una regina, laboratori alla Villa Reale

C’erano una volta un Re e una Regina... laddove oggi c’è un museo!



Vi piacerebbe scoprire come vivevano i reali un tempo?

Quali erano le abitudini quotidiane di Re Umberto I e perché la Regina Margherita era così amata?

Ma soprattutto come passavano il tempo i sovrani mentre si trovavano in vacanza a Monza?



Avventurati nell’affascinante mondo dei sovrani italiani, attraverso un racconto a misura di bambino!

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, la Villa Reale di Monza e il suo staff, sono pronti ad accogliervi per un’avventura nei misteri della storia, il racconto delle vicende dei reali e della loro “reale” quotidianità…



Conoscere il passato… non è mai troppo tardi, né troppo presto!



______



Laboratorio di storytelling Reale su prenotazione

villarealemonza@vivaticket.com

039.2240024



Età consigliata dai 5 ai 10 anni



Tariffa

10,5 € a partecipante