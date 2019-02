Laboratorio di pittura per bambini alla Villa Reale di Monza

Nel suggestivo scenario delle Sale di Rappresentanza, gli operatori didattici di Villa Reale propongono un laboratorio di pittura e disegno en plen air per avvicinare i bambini al suggestivo mondo del pointillisme.



I giovani artisti potranno provare l’emozione di creare la loro personalissima opera d’arte, riscoprendo la natura attraverso i motivi floreali e vegetali riprodotti dagli stucchi di Giocondo Albertolli nelle Sale di Rappresentanza e osservando le sfumature di colori dei Giardini Reali.



Vi invitiamo a riscoprire insieme a noi l’amore per il paesaggio e la luce come avevano fatto Signac e Seraut.





Attività indicata per bambini dai 5 ai 10 anni



Tariffa

BAMBINI possessori di Abbonamento Musei Lombardia:

€ 5,00



BAMBINI non possessori di Abbonamento Musei Lombardia:

€ 9,50



Agli adulti accompagnatori verrà garantito l'accesso alla tariffa ridotto speciale.



Inizio attività ore 15:30

Durata: 90'



Info e Prenotazioni:

villarealemonza@vivaticket.com

039.2240024