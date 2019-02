Ecco il laboratorio di torte per bambini

Dal 2015 ogni 17 marzo si festeggia la Giornata Mondiale delle Torte, durante l'occasione Villa Reale propone un gustoso laboratorio per bambini, in cui potranno realizzare con le proprie manine una torta.

Lo chef de Le Nuove Cucine di Villa Reale insegnerà loro con semplicità le tecniche corrette per creare in cucina un goloso capolavoro!



In un primo momento i bambini saranno accompagnati a far visita agli appartamenti Reali, in cui conosceranno i gusti della regina Margherita a cui sono state dedicate numerose pietanze e di re Umberto, oltre al loro stile di vita e abitudini.



Lo scopo è, inoltre, quello di far trascorrere un momento insolito e divertente ai nostri piccoli in compagnia di altri bambini, coinvolgendoli in una sana attività manuale.



Alla fine del laboratorio assaggeranno tutti insieme quello che hanno preparato dando vita ad una allegra merenda.



L'attività e la visita sono dedicate solo ai bambini, i genitori potranno attendere nei locali del bistrot approfittando dello sconto riservato ai visitatori del 10% o visitare la Villa.



I LABORATORI DI CUCINA E DI PASTICCERIA SI SVOLGONO UTILIZZANDO ATTREZZATURE DOMESTICHE, QUELLE CHE DI SOLITO HAI IN CASA E USI OGNI GIORNO.



IN QUESTO MODO POTRAI AIUTARE I TUOI BAMBINI A RIPETERE TUTTE LE PREPARAZIONI CON FACILITA’ NELLA CUCINA DI CASA TUA!





Info e Prenotazioni:

villarealemonza@vivaticket.com

039.2240024



Tariffa

25,5€ comprensiva di Visita guidata agli Appartamenti Reali, laboratorio di cucina e prevendita.



Età consigliata dai 6 anni