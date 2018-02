Sabato 3 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium Don Oldani in via G. Donizetti 38 ad Arcore è in programma il quinto appuntamento di Brianza Classica con uno spettacolo che omaggia la donna icona di stile del ‘900: Coco Chanel.

“Le blanc et le noir – Coco Chanel: la donna che inventò lo stile” è uno spettacolo di Yvonne Grimaldi, con il soprano Libera Granatiero, Giuseppe Nese al flauto, Gabriella Orlando al pianoforte, la voce recitante di Yvonne Grimaldi. Grazie a un sapiente e avvincente excursus sonoro-visuale saranno ripercorsi i momenti salienti della vita di mademoiselle Chanel, i suoi paesaggi interiori, i suoi sogni e i suoi disincanti. In uno spazio allegorico e poetico, Coco, circondata dal bianco delle sue amate perle e dal nero del suo petit robe noir, ci rende partecipi della sua straordinaria vita. In questo modo, lo spettacolo diventa un viaggio nell'immaginario dove vedere, sentire e ascoltare diventano inseparabili, irrevocabilmente connessi tra materia e leggerezza.

Ingresso gratuito con prenotazione consigliata su www.brianzaclassica.it