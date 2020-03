Le Bal: l'Italia balla dal 1940 al 2001, a Brugherio

​Le Bal, l'Italia balla dal 1940 al 2001 - lo spettacolo ispirato a un'idea di Jean Claud Penchenat e diretto da Giancarlo Fares - arriva al Teatro San Giuseppe di Brugherio martedì 21 aprile.

In scena un fortunato format francese di Penchenat con il quale si racconta la storia del nostro paese dall'inizio della seconda guerra mondiale al crollo delle torri gemelle. Due momenti drammatici che segnano l'inizio e la fine di un lungo periodo, narrato abilmente attraverso le più belle canzoni italiane che hanno caratterizzato la vita e il costume della società. Tutto si svolge in una balera. Un caleidoscopio di accadimenti e curiosità che viviamo attraverso sedici attori, i quali ci accompagnano in un appassionante viaggio nel tempo, scandito dalla musica che si fa drammaturgia. Un racconto senza parole, affidato alla musica e agli attori, alla forza comunicativa delle azioni, dei gesti e dei suoni. "Uno spettacolo elegante, poetico, divertente", scrivono gli organizzatori.