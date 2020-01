'Calzette', torna l'appuntamento con la lettura per bambini piccoli

Sabato 1 febbraio torna l'incontro con la lettura dedicato ai bambini più piccoli. L'appuntamento con 'Calzette', questo il titolo dell'iniziativa, è alle 10:30 alla Biblioteca ragazzi di Cologno Monzese, in piazza Mentana 1.

Ad aspettare i partecipanti un'attività di lettura per lo sviluppo cognitivo dei bambini, dedicata ai bambini dai 18 ai 36 mesi e ai loro genitori. I volontari di “Nati per leggere” saranno a disposizione dei genitori per condividere le buone pratiche della lettura dialogica, quella tra adulto e bambino, e per leggere insieme qualche libro adatto all'età.