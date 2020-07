Nei giardini di Villa Tittoni letture gratuite per i bambini

Letture gratuite per i più piccoli nei giardini di Villa Tittoni. Si intitola "Letture hula hoop" l'iniziativa promossa dal Comune di Desio per avvicinare i bambini delle scuole materne ed elementari al mondo della lettura, rispettando le indicazioni del distanziamento sociale imposte dalla pandemia.



Sotto la guida e la voce di Monica Gianfreda i partecipanti scopriranno la bellezza dei libri in modo ludico e divertente.



Tre gli appuntamenti in calendario: il 18 luglio, il 25 luglio e l'1 agosto alle 10 all'ombra degli alberi dei giardini di Villa Tittoni (in caso di maltempo l'evento slitterà al lunedì successivo alle 17).



Sul prato verranno disposti hula hoop rispettando i distanziamenti imposti dal Covid-19: ogni bambino siederà in un hula hoop e seguirà la lettura dalla sua postazione.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando allo 0362.392317 dal martedì che precede l’iniziativa.



Per esigenze di sicurezza sanitaria è previsto un numero massimo di 15 bambini e il distanziamento minimo dei partecipanti.