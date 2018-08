Lezioni di prova gratuita per corsi di teatro

dall'10 al 15 settembre 2018

Lezioni di prova gratuite per i nostri corsi

Prenotazione obbligatoria per partecipare ad una o più lezioni 039/2027002 - scuola@binario7.org



Per conoscere la scuola, il suo metodo didattico e gli insegnanti dei diversi corsi, per lasciarsi incuriosire, chiedere consiglio e per scoprire quali sono le nuove proposte per l'anno accademico 2018/2019.



LUNEDÌ 10 SETTEMBRE:



dalle 20.30 alle 21.30 - corso di avvicinamento al teatro comico con Alfredo Colina



MARTEDÌ 11 SETTEMBRE:



dalle 17 alle 18 - corso di teatro per bambini 6/10 con Lavinia Costantino



dalle 20.30 alle 21.30 - corso di avvicinamento al teatro con Luca Spadaro



MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE:



dalle 17 alle 18 - corso di teatro per adolescenti 14/18 anni con Valentina Paiano



GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:



dalle 17 alle 18 - corso di teatro per adolescenti 11/14 anni con Maurizio Brandalese



dalle 20.30 alle 21.45 - corso di yoga con Pujadevi



VENERDÌ 14 SETTEMBRE:



dalle 20.30 alle 22 - orientamento ai corsi avanzati e ai laboratori



SABATO 15 SETTEMBRE:



dalle 14.30 alle 15.30 - corso di teatro genitori e figli con Maurizio Brandalese



dalle 16 alle 17.30 - corso di espressione corporea con Sofia D'Alessio