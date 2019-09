Lezioni di Tango in Villa Reale di Monza

In partenza il 10 settembre, ogni martedì, a Monza in Villa Reale il corso per principianti e intermedi di Tango Argentino!



LEZIONE DI PRESENTAZIONE ORE 19:00



Insegnanti: Giuseppe Lotito & Jessica Falceri



Orario delle lezioni: 19:15 - 20:30



Costo a lezione 18€

Costo mensile 60€

Costo trimestrale 150€



Luogo: salone delle feste di Villa Reale Monza



Bio dell’insegnante: www.taitango.net



info: 3355690815