Lissone, torna la festa dello sport in centro: tutte le attività

Sarà la festa delle associazioni sportive di Lissone, con dimostrazioni, esibizioni, stand informativi, mini-gare e la possibilità di provare – seppur per una breve durata di tempo – anche le discipline più insolite sotto l’attento sguardo di allenatori ed istruttori specializzati. Via don Minzoni si conferma la location dell’edizione 2018 di Sport & Sport, la manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Lissone e programmata per domenica 16 settembre, giunta quest’anno alla decima edizione. Una giornata interamente dedicata alle associazioni sportive del territorio che in via don Minzoni e nelle adiacenti via Mariani, Largo Arturo Arosio e Largo Lea Garofalo potranno presentarci alla cittadinanza.

Dalle 9.30 alle 19, saranno una trentina le associazioni sportive lissonesi che animeranno la giornata con dimostrazioni ed esibizioni. Ogni associazione sarà presente con i propri associati, distribuirà materiale informativo e comunicherà le modalità per iscriversi e prendere parte ai corsi.

La manifestazione si aprirà alle 9.30 con “Partiamo di corsa”, una breve manifestazione podistica aperta a tutti a cura dell’Atletica Team Brianza. Per tutta la durata della manifestazione seguiranno dimostrazioni, dalla mattina al pomeriggio in via Mariani verrà predisposto un Campo Multisport con parete d’arrampicata ad uso gratuito. Nel corso dell’evento avrà luogo anche una dimostrazione a cura di FIREFIT Pompieri Lissone.

Dalle varie arti marziali alle attività sportive praticate nelle palestre, dal calcio alla pallavolo e alla pallacanestro, Sport&Sport vuole essere un modo per avvicinare la popolazione lissonese alla variegata offerta sportiva che caratterizza da sempre la città di Lissone e si rivolge tanto ai bambini quanto agli adulti. Per questo, oltre alle più tradizionali discipline, saranno presenti le tante attività praticate nelle palestre e i cosiddetti sport “di nicchia”, a cui sarà possibile avvicinarsi per curiosità scoprendo la passione che caratterizza chi le pratica.

"Si ripete l’ormai tradizionale appuntamento della presentazione delle società sportive lissonesi alla popolazione della nostra città - commenta Renzo Perego, assessore allo Sport - Una bella festa dello sport e per lo sport che vedrà come protagonisti le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Sono certo che, come nel passato, tantissima gente sarà presente nel corso della giornata. Rivolgo un augurio per la stagione sportiva dei nostri sodalizi che auguro ricca di soddisfazioni".