"Lucciolata di città": sabato 9 giugno al Parco Nord la passeggiata notturna

Lucciolata di città è il nome della camminata notturna che sabato 9 giugno permetterà di ammirare le lucciole nel periodo di massima luminescenza, immersi nella vegetazione del Parco Nord.

I partecipanti verranno guidati dalle educatrici di Koinè Cooperativa Sociale lungo il percorso all'interno del Parco per circa un'ora. L'attività, realizzata grazie al supporto del Servizio GEV, è adatta a bambini dai 6 anni in su (sentiero non praticabile per i passeggini). Il ritrovo sarà davanti alla Cascina Centro Parco alle ore 21:45. Per informazioni: deboravella@parconord.milano.it. Prenotazione obbligatoria: parconord.milano.it.