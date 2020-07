Luglio al cineforum - Procultura monzese

Torna il grande cinema al Teatro Villoresi di Monza!

A luglio ogni martedì (20.45) e ogni venerdì (16.00) vi aspettiamo nel teatro più antico della città per ritrovare il piacere di un film visto in compagnia, sempre in completa sicurezza.

Tutti i martedì sarà presente in sala il critico cinematografico Marco Longo.



Martedì 7 luglio ore 20.45 e venerdì 10 luglio ore 16.00

LA PARANZA DEI BAMBINI (Claudio Giovannesi)



Martedì 14 luglio ore 20.45 e venerdì 17 luglio ore 16.00

LE INVISIBILI (Louis-Julien Petit)



Martedì 21 luglio ore 20.45 e venerdì 24 luglio ore 16.00

I FRATELLI SISTERS (Jacques Audiard)



Martedì 28 luglio ore 20.45 e venerdì 31 luglio ore 16.00

BENVENUTI A MARWEN (Robert Zemeckis)



Ingresso singolo: 5€

Abbonamento 4 film: 14€

Gli abbonamenti già emessi rimangono validi.



I posti saranno limitati, per prenotare e per informazioni:

info@procultura.it

375 5534185