Il Mac di Lissone a misura di bambini: tutte le iniziative per Novembre

Laboratori e attività dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni per sollecitare l’interesse verso il patrimonio culturale. Accompagnati dai propri famigliari e guidati dalla figura esperta dell’operatore didattico, il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone tutti i sabati di novembre aprirà le proprie porte a bambini e ragazzi con un tris di proposte.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con Eos cooperativa sociale onlus propone, per tutto il mese di novembre, attività incentrate sul patrimonio artistico ed il paesaggio e sulla loro salvaguardia.

Per i più grandi (dagli 11 ai 14 anni) sabato 10 novembre si tratterà di diventare cittadini attivi con "Costituiamo l’arte: piccoli grandi cittadini in azione". Partendo dall’articolo 9 della Costituzione si parlerà di salvaguardia del patrimonio, trasformando il testo in poesia e costruendo delle composizioni ricche di colori.

Gli appuntamenti di sabato 17 novembre e sabato 24 novembre, legati alla imminente inaugurazione del Premio Lissone Pittura sono invece pensati per i bambini dai 5 ai 10 anni. Il primo indaga il rapporto con la natura a partire dall’osservazione di colori, strutture e forme tipiche del periodo autunnale, per sviluppare fantasiose composizioni artistiche e trasformare la natura in pittura.

"Dalla macchia al dipinto" è invece l’ultimo laboratorio proposto. Attraverso il metodo di Hermann Rorschach, ispirandosi a Leonardo e Mirò, con fantasia e creatività, dalle macchie realizzate sul supporto si cercherà di creare illustrazioni a partire dai dettagli nascosti tra forme e colori.

"Il Mac si conferma così luogo di formazione e conoscenza, aperto alla cittadinanza e, in questo caso, alle nuove generazioni - dichiara Alessia Tremolada, assessore alla Cultura - uno spazio sociale in cui la comunità, anche attraverso gli occhi e le mani dei più giovani, possa riconoscersi e ritrovarsi. L’idea di dedicare un laboratorio alla Costituzione rientra nel percorso che l’amministrazione quest’anno ha intrapreso di celebrazione della nostra carta fondamentale. L’idea è quella che tutto il territorio lissonese e tutti i suoi luoghi, ognuno nelle sue forme, siano coinvolti in questa ricorrenza. L’incontro coi ragazzi negli altri due laboratori è anche il modo per anticipare e promuovere il Premio Lissone di prossima realizzazione".

La prenotazione ai laboratori è sempre obbligatoria per consentire l'allestimento delle postazioni di lavoro e dare possibilità di accesso all'aula didattica, allestita presso il museo, a un adeguato numero di utenti. Tutti i laboratori saranno alle ore 16.00.

Per l'iscrizione telefonare al n. 039/7397368 o 039/2145174 oppure scrivere all'indirizzo: museo@comune.lissone.mb.it