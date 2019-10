Le macchine di Leonardo in mostra a Cologno Monzese: gratis per adulti e bambini

In occasione del 500enario dalla morte di Leonardo da Vinci anche Cologno Monzese celebra il genio rinasciamentale con la mostra di macchine leonardesche, visitabile dal 9 novembre al 1° marzo nella Sala Fallaci di piazza San Matteo.

"In questo significativo anniversario - scrivono gli organizzatori - anche Cologno Monzese come altre città italiane, ricorda la figura di Leonardo, proponendo alla cittadinanza ed alle scuole una mostra composta da 30 macchine ricostruite partendo dai disegni leonardeschi del Codice Atlantico, con ingresso gratuito per scuole e cittadini".

La mostra sarà inaugurata sabato 9 novembre con lo spettacolo e la sfilata degli Sbandieratori d’Asti. In programma ogni sabato, alle 10, 11 e 12, anche visite guidate per tutti i cittadini (senza bisogno di prenotare).