Sagra a Villasanta, torna la Manifestazione Sanfioranese

Torna a Villasanta l'appuntamento con la quarantunesima edizione della Manifestazione Sanfioranese.

La festa prenderà il via venerdì 25 maggio presso la Parrocchia San Fiorano di Villasanta, in via Cavour. La sagra poi continuerà tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, fino al 10 giugno con un ricco programma.

Oltre alla tradizionale cucina dove trovare salamino, polenta, trippa, fritto misto, stinco e costine, non mancherà l'intrattenimento musicale con band e concerti e ancora eventi a tema e un'esposizione di lego con un'area dedicata i più piccoli.