Manzoni Anema e Core: lo spettacolo in anteprima al Teatro Villoresi con assaggi di vino a tutti

Lo spettacolo Manzoni anema e core, con Edoardo Romano ed Enrico Beruschi, andrà in scena in anteprima nazionale sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio al Teatro Villoresi di Monza. Ad anticipare l'evento alle 19:30 un assaggio di vini offerto dal Gruppo Meregalli.

Sinossi

Pochi sanno che esiste da circa quarant’anni una traduzione in versi del capolavoro di Alessandro Manzoni: “I Promessi Sposi in poesia napoletana”, autore Raffaele Pisani, un poeta 78enne che oggi vive a Catania. La versione teatrale nasce proprio da questo libro ed è così articolata: i ritratti dei protagonisti de I Promessi Sposi vengono proposti prima in lingua napoletana e poi nella versione originale.

Da Don Abbondio a Renzo e Lucia, da Agnese a Fra Cristoforo, Don Rodrigo, l’Innominato, fino ad arrivare a Cecilia, la toccante figura della madre cui la peste ha ucciso la figlia. Non manca di essere citata la celeberrima pagina “Addio Monti”. A ogni ritratto fa seguito una canzone classica napoletana - interpretata da Carolina Ferrara accompagnata al piano da Pasquale Sessa - che richiama il personaggio.

Il titolo dello spettacolo Anema e Core preannuncia il primo momento musicale dedicato a Renzo e Lucia, Don Abbondio si incarna in Palomma ‘e notte, mentre Guapparia non può che essere per Don Rodrigo, per Agnese Mamma mia che vò sapè e per la Monaca di Monza Munasterio ‘e S. Chiara. Apre la serata La Marcia Nuziale di Mendhelson per accogliere gli sposi promessi.