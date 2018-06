Ecco la "Maratona della birra": una media da bere ogni 4 km

Una gara contro il tempo, all'ultimo chilometro e soprattutto all'ultima birra. Per partecipare bisogna sì avere delle buone gambe e un ottimo fiato, ma anche una sete da cavalli. Si tratta di "A tutta Birra", gara podistica organizzata dal Northen Runners Milano nel Parco Nord. L'appuntamento per l'edizione 2018, la seconda, è per sabato 28 settembre.

Le regole sono semplici: ci sarà un percorso da percorrere (4 chilometri il primo giro, i successivi da due chilometri) e 45 minuti per correre più giri possibili. La birra? Una media ogni quattro chilometri.

Non solo: a fianco della gara principale ne saranno organizzate altre due dedicate ai più piccoli (e con i bibite analcoliche a chilometro zero al posto della birra): per i ragazzi dai 10 ai 14 anni e dai 15 ai 17 anni saranno messi a disposizione rispettivamente un anello da 300 e 800 metri circa.

"Maratona alcolica" di Milano: le iscrizioni

Per iscriversi basterà andare sul sito della società e registrarsi alla voce “iscrizioni”. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro. Anche quest’anno il ricavato dell'iniziativa "sarà devoluto a sostegno delle attività di Parco Nord Milano e soprattutto di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla". I posti sono limitati: 250 per la "maratona della birra"; 150 per le competizioni di bambini e ragazzi.