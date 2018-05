Domenica al Parco di Monza tutti in marcia per la “4 Passi a 4 Zampe”

Torna a Monza la marcia organizzata da Enpa nel Parco di Monza. appuntamento domenica 20 maggio con la “4 passi a 4 zampe”.

Nata 24 anni fa come simbolica denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali, la 4 Passi a 4 Zampe è ormai non solo una piacevole tradizione ma anche un imperdibile appuntamento per i padroni di cani e per tutti gli zoofili brianzoli.

Il programma è quello di sempre: il ritrovo è alle ore 14:00 nei pressi del parcheggio interno alla porta di Vedano al Lambro (MB) – l’ingresso principale dell’autodromo – dove è possibile parcheggiare con comodità a un costo conveniente. Le iscrizioni per i cani partecipanti – tutti rigorosamente al guinzaglio – si aprono alle ore 14:00. La partecipazione prevede una quota di iscrizione di €10 per ogni cane, che darà diritto a ricevere un’elegante bandana rosso fiammante con il logo dell’ENPA monzese.

La camminata, lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km, avrà inizio alle ore 15:30. Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati. Consigliamo però a tutti di portare una bottiglia d’acqua e una ciotola per il proprio cane in caso di necessità. Il percorso è tranquillamente agibile per famiglie con bimbi in passeggino e per chi usa la sedia a rotelle.

Il variegato corteo a due e quattro zampe sarà preceduto da alcuni ospiti: salvo imprevisti dell'ultim'ora, saranno infatti presenti una rappresentanza del Nucleo Carabinieri a Cavallo del Parco di Monza e degli agenti di due Unità Cinofile (quella della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Monza), gli agenti della Polizia Provinciale e i volontari della Protezione Civile. La manifestazione potrà inoltre contare, come sempre, sul prezioso aiuto delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Monza. In coda al corteo per ogni emergenza non mancherà anche quest’anno un’ambulanza guidata dai volontari della Croce Verde Lissonese che ringraziamo per la disponibilità, infine ci sarà anche lo speciale automezzo attrezzato “Salvanimali”, donato dalla In rappresentanza di tutti i "colleghi" prenderà il via anche un gruppo di cani ospiti del canile di Monza in cerca di adozione condotti da volontari ENPA. E non potranno mancare, come ogni anno, le mascotte: i pony shetland Gigio e Castagna.

Al ritrovo e a fine percorso sarà presente un banco di utili informazioni sulle attività e iniziative dell’ENPA, oltre a una ricca selezione di gadget e idee regalo per gli amici a quattro zampe. Ad aspettarvi tra le 14:00 e le 15:30 (ora della partenza) ci sarà Jasmine, la piccola protagonista di La camminata terminerà verso le 16:30 presso la Cascina San Fedele all’interno del Parco. Ad attendere gli atleti a due e a quattro zampe, un meritato ristoro: torte casalinghe e bibite per i primi, acqua fresca e biscotti per i secondi, offerti dall’ENPA.

Per concludere la giornata, verso le 17:00 nel pratone antistante la Cascina San Fedele, è in programma anche un'esibizione di cani addestrati del Gruppo Cinofilo Monzese Corona Ferrea (www.gruppocinofilomonzese.it). Dulcis in fundo, verrà allestito un percorso di Mobility Dog per chi vorrà mettere alla prova le abilità del proprio quattrozampe, sotto la guida degli educatori cinofili dell’ENPA.

Solo in caso di forte pioggia persistente o temporali la marcia verrà annullata (non rinviata). L’eventuale cancellazione verrà comunicata entro sabato 19 maggio nella home page del sito www.enpamonza.it e sulla nostra pagina Facebook: enpa.monzaebrianza