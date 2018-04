Marcia Formula Uno in Autodromo contro i tumori

Divertimento e solidarietà per contribuire alla lotta contro i tumori. Torna, per il 39esimo anno, la Marcia Formula Uno all’Autodromo Nazionale di Monza domenica 6 maggio.

Runner professionisti, corridori amatoriali, adulti, bambini, amici a quattro zampe: tutti sono invitati a partecipare alla corsa non competitiva per trascorrere una giornata all’insegna dello svago e del movimento fisico, uno dei corretti stili di vita utili per prevenire il cancro. Il ricavato dell'evento andrà a sostenere le attività dello Spazio Prevenzione di Monza, da 45 anni presidio importante sul territorio per la diagnosi precoce, e il Progetto Alternanza scuola-lavoro che offre un tirocinio formativo di 200 ore in tre anni agli studenti di alcuni Istituti Superiori di Milano e Monza.

Oltre allo Sport e alla Solidarietà in pista per correre contro i tumori sarà protagonista anche la musica di DiscoRadio insieme ai personaggi di Star Wars, della 501st Legion Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base.

Il programma

Il ritrovo è fissato alle ore 8 mentre l’inizio della corsa è previsto alle 9:15: dopo sarà consentita la partenza libera fino alle ore 10. Come di consueto sono quattro i percorsi a disposizione, adatti alle capacità e preparazione fisica di ciascuno: pista junior da 2,4 km, pista stradale da 5,8 km e due piste stradale/sterrata rispettivamente da 9 e 14 km. Gli ingressi sono quelli di Vedano al Lambro e Santa Maria alle Selve a Biassono, con parcheggio interno. Tutti coloro che si iscriveranno, con una donazione a partire da 10 euro, riceveranno la maglietta ufficiale della manifestazione. Ci si può registrare presso le sedi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a Milano, negli Spazi Prevenzione, su Retedeldono (https://www.retedeldono.it/marciaformulauno2018), oppure la mattina stessa del 6 maggio non oltre le ore 10.

Il Villaggio FormulaUno con giochi e animazioni per grandi e piccini resterà aperto fino alle ore 14.00.