DA SABATO 11 MAGGIO, DALLE 15.30 ALLE 17.00

PARCO ROSSINI ART SITE - BRIOSCO (MB)



“MECCANICARE - SE FACCIO CAPISCO!”:

MECCANO INCONTRA L’ARTE AL PARCO ROSSINI ART SITE



Con un evento aperto al pubblico prende il via l’attività per bambini adatta a sviluppare manualità, creatività e inventiva con un gioco che attraversa le generazioni



Al Rossini Art Site di Briosco (MB), il gioco del Meccano si fonde con l’arte e la creatività: da sabato 11 maggio, con un evento, dalle 15.30 alle 17.00, si inaugurano i laboratori per bambini condotti con il Metodo Bruno Munari dall’associazione Labo Gatto Meo. Fino ad ottobre le scuole elementari e medie della Brianza saranno coinvolte in un’attività creativa di costruzione di sculture automatizzate con i componenti del gioco Meccano.



“MECCANICARE - Se faccio capisco!” è il nome dell’attività propedeutica per bambini e ragazzi che ha come finalità l’indagine del linguaggio dell’arte in tutte le sue forme espressive, per sollecitare e coltivare la creatività. L’attività di laboratorio, ispirata a Jean Tinguely, artista del Nouveau Réalisme le cui opere, ispirate al Meccano, fanno parte della collezione del Parco Rossini Art Site, introdurrà alla scoperta e alla comprensione di alcune installazioni meccaniche, facendo realizzare a ogni bambino una propria macchina infernale “azionabile”, utilizzando le componenti del gioco Meccano. I bambini avranno a disposizione una base fornita di contenitore per le pile, in modo che, una volta finita la composizione, potranno azionare e creare il movimento di alcune parti della piccola scultura “animata”.



“Se faccio capisco!” affermava Bruno Munari, artista, designer e scrittore italiano: attraverso la sperimentazione della costruzione di un organismo meccanico fantastico i bambini che parteciperanno a questa attività saranno meglio introdotti alla visita della mostra allestita all’interno del Parco. Gli oggetti e i materiali tratti dalla tecnologia moderna compongono assemblage e installazioni “azionabili” che conducono il pubblico in spazi onirici e di azione, oltre che di contemplazione. Nella suggestiva area espositiva, infatti, sono installati tre grandi macchinari composti da fili metallici, lamiera, ferri in movimento e rotanti a velocità variabile, delle vere macchine azionabili dal pubblico.



Attraverso le celebri barrette, viti e bulloni del Meccano, il sistema di costruzioni inventato 120 anni fa da Frank Hornby per stimolare la creatività e l’ingegno dei bambini - i piccoli visitatori del Parco avranno la possibilità di entrare nel vivo della creazione artistica e provare a costruire la loro personale opera, avvicinandosi all’arte tramite il gioco.



I laboratori “MECCANICARE - SE FACCIO CAPISCO!”, nati dalla collaborazione tra Parco Rossini Art Site, l’azienda di giocattoli Spin Master, produttrice di Meccano, e l’associazione didattica Labo Gatto Melo, iniziano sabato 11 maggio alle 15.30 con un evento aperto al pubblico, per proseguire nei mesi successivi con i laboratori per le scuole elementari e medie della Brianza.



SPIN MASTER

Riconosciuta a livello mondiale come leader nell’industria del giocattolo e dell’intrattenimento, Spin Master è un’azienda che, dalla sua fondazione nel 1994, si è imposta nel mercato internazionale per la sua capacità di innovazione, che ha dato vita a pluripremiati marchi come Zoomer, Bakugan, Hatchimals, Air Hogs e Paw Patrol. Nel 2013 ha acquisito e rilanciato a livello globale Meccano, storica azienda di costruzioni giocattolo, mentre è del 2016 l’acquisizione per il mercato italiano di Editrice Giochi e dei suoi iconici brand RisiKo!, Scarabeo e Visual Game. Sempre nel 2016 Spin Master ha acquisito Swimways, azienda leader nel mercato americano dell’outdoor, che sviluppa water toys, prodotti per lo sport e per il tempo libero. Dal 2005 Spin Master ha ricevuto 92 nomination ai Toy of the Year (TOTY Awards) aggiudicandosi 24 vittorie in tutte le categorie, incluse 13 nomination per il prestigioso Innovative Toy of the Year, più di qualunque altro competitor al mondo.

Dal 2007, con la divisione specializzata Spin Master Entertainment, ha prodotto 6 serie televisive, sviluppando property di enorme successo come Bakugan Battle Brawlers e la più recente Paw Patrol, trasmessa in oltre 160 paesi al mondo. Spin Master Italia ha sede a Milano. www.spinmaster.com



ROSSINI ART SITE

Rossini Art Site è un museo open air, un parco di sculture di 10 ettari, nel cuore verde del parco della Valle del Lambro. Proprio la sua posizione suggestiva ed il panorama mozzafiato, l’hanno reso il luogo ideale scelto dall’imprenditore Alberto Rossini per ospitare la sua collezione di arte moderna e contemporanea, tra cui spiccano opere di artisti e architetti di fama internazionale come Consagra, Cascella, Pomodoro, César, Jean Tinguely e Dennis Oppenheim.



FONDAZIONE PIETRO E ALBERTO ROSSINI

Fondazione Pietro e Alberto Rossini è un'istituzione no profit impegnata nella valorizzazione dell'arte e della cultura contemporanee, riconosciuta da Regione Lombardia nel 2017.





http://www.rossiniartsite.com/