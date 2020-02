Mellowtoy one shot show! sabato 29 febbraio a Seregno

Troppa voglia di tornare sul palco per MELLOWTOY, una delle rock metal band underground più note nel nostro panorama, che dopo tre anni esatti di silenzio da quel lontano dicembre 2016, annuncia un’imperdibile data unica dal vivo per il prossimo sabato 29 febbraio 2020 all’HT Factory di Seregno (MB). Ingresso 8 € + Tessera ACSI.



Si tratterà di una vera e propria serata evento che ripercorrerà tutti i 15 anni di carriera della band e che vedrà tanti ospiti on stage e imperdibili special guest, di cui maggiori info verranno svelate molto presto. La formazione sul palco sarà composta da Emiliano Camellini e Matt Massa alla voce, Titta Morganti e Frank Altare alle chitarre, Alessandro Piccinelli al basso e Teo Camellini alla batteria.



Quattro gli album in studio per MELLOWTOY, l’ultimo dei quali è “Lies”, uscito per Scarlet Records nel 2015, che vanta come guest alla voce Cristian Machado de Ill Nino, produzione ad opera di Marco Coti Zelati (Lacuna Coil), mix di Kyle Hoffman (P.O.D, Lacuna Coil, Bush, Zebrahead) e master ad opera del leggendario Howie Weinberg (Nirvana, Metallica, Pantera, Deftones, Limp Bizkit).



Diverse centinaia sono i concerti all’attivo per la band meneghina tra Italia, UK, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Russia, Estonia, Lettonia, Lituania, assieme ad artisti del calibro di Papa Roach, Disturbed, Stone Sour, Ill Nino, Alter Bridge, HIM e Fear Factory.



ONE SHOT SHOW, che sia il preludio di una nuova era MELLOWTOY?





MELLOWTOY

Special Guest DEVOTION

Sabato 29 febbraio - HT Factory - Seregno (MB)

Biglietto € 8 + Tessera ACSI

Evento FB > https://www.facebook.com/events/2536228153260471/



Apertura porte ore 21:00

Inizio concerto Devotion ore 22:00

Inizio concerto Mellowtoy ore 23:00