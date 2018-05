Mercatino in piazza a Cesano Maderno

Golosità artigianali e hobbistica protagonisti del mercatino in programma a Cesano Maderno nel weekend di sabato 12 e domenica 13 maggio.

Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e a cura dell'Associazione "Il Mercatino", sabato 12 maggio dalle ore 16.00 alle 24.00 e domenica 13 dalle 9.00 alle ore 22.00 in Piazza Esedra, è previsto l'evento"Hobby and Food" con bancarelle alimentari con prodotti a chilmetro 0 e stand artigianali. Per i più piccoli sarà allestito anche uno spazio trucca bimbi.