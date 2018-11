Tutti i mercatini di Natale di Monza e la Brianza

Lucine colorate, canti, il profumo del vin brûlé e l'atmosfera del periodo più bello dell'anno. Come ogni anno a Monza e in Brianza sono tantissimi gli appuntamenti organizzati per prepararsi alle feste. Passeggiare tra le casette di legno alla ricerca di idee regalo, lasciarsi conquistare dalle specialità enogastronomiche o ancora guardare i bambini consegnare le loro letterine a Babbo Natale.

Mercatino di Natale a Monza

Gli abeti, le luci e le statuette di legno. La magia e la poesia del Natale è pronta a conquistare Monza: da sabato 1 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 nel capoluogo Brianzolo. sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle, mercatini, una pista di pattinaggio e un'area giostre per i più piccoli.

Mercatino a Carimate

Mercatini e street food natalizi in una location unica. Torna l'appuntamento con la magia di Natale al castello di Carimate.

