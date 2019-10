Mercatini di Natale e streetfood a Castello di Carimate

Tornano i mitici mercatini di Natale a Castello di Carimate (Como). L'appuntamento è per il 6, 7 e 8 dicembre in piazza Castello. L'ingresso come sempre sarà libero.

"Nati dalla tradizione dell'Europa centrale e diffusi passando dal Trentino Alto Adige a tutta l'Italia: sono i colorati, frequentatissimi e pittoreschi Mercatini di Natale - scrivono gli organizzatori -. Irresistibili per i bambini ed al contempo economici, romantici e affascinanti per gli adulti: un'ottima alternativa per fare acquisti natalizi a misura d'uomo e una calorosa e accogliente forma di attrazione turistica".

Ad aspettare i visitatori cucina, degustazioni enogastronomiche, vini e birre selezionati, musica ed eventi, un mercatino di prodotti tipici, una casa di Babbo Natale e un mini Luna Park. Il tutto nella pregevole cornice del Castello di Carimate.