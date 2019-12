Villaggio di Natale, spettacoli e attività per bambini: ecco le feste di Lissone

Nove chalet con bancarelle e stand di associazioni, un bosco di alberi natalizi, un villaggio a tema, laboratori per i più piccoli, spettacoli con artisti di strada e giornate dedicate allo shopping itinerante. È questo il programma del Natale di Lissone.

Il programma di eventi

Nella location di piazza Libertà, circa 25 associazioni si alterneranno nelle casette di legno, fino al 22 dicembre, presentando i propri lavori e con animazioni per i più piccoli, chiaramente non mancherà la slitta di Babbo Natale per la consegna delle letterine.

Shopping a cielo aperto, sotto un manto di stelle natalizie' è invece l’iniziativa realizzata da Pro Loco Città di Lissone che sabato 14 e domenica 15 dicembre coinvolgerà via SS. Pietro e Paolo con mercatino degli hobbisti, animazioni e dimostrazione di arti e mestieri del territorio, mentre sabato 21 dicembre si terrà un evento per valorizzare il Panettone, con uno strano Babbo Natale su un carretto che distribuirà panettoncini a tutti.

Laboratori per addobbi natalizi, artisti di strada, musicisti itineranti, zampognari, la carrozza con i cavalli allieteranno poi tutti i fine

settimana di dicembre. Prevista anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che verrà installata in piazza IV Novembre dal 30 novembre al 12 gennaio. E nelle domeniche 8, 15, 22 dicembre, un nuovo mercato Natalizio in via Don Minzoni e non più in via

Garibaldi, come negli anni scorsi. Confermato, inoltre, nel pomeriggio di sabato 21 dicembre in piazza Fumagalli un presepe vivente (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 22 dicembre).