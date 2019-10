Casette di legno, Babbo Natale e una pista sul ghiaccio: a Monza torna il villaggio di Natale

Poco meno di due mesi e Monza sarà conquistata dalla magica atmosfera del Natale. Anche quest'anno nel capoluogo brianzolo arriverà il Christmas Village con casette di legno, iniziative e una pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il Villaggio di Natale, organizzato da Elite Food, aprirà i battenti sabato 30 novembre nel centro storico di Monza in piazza Carducci.

"A pochi passi dall'Arengario e Piazza del Duomo, circondato da Abeti illuminati con luci scintillanti, il Christmas Village Monza emana un romanticismo unico, in un contesto regale e affascinante. Composto da chalet in legno elegantemente decorati e disposti su tappeti rossi raffinati, che infondono il vero spirito del Natale e donano un atmosfera magica" anticipano gli organizzatori.

In piazza Trento e Trieste invece invece sarà posizionata una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il villaggio di Natale a Monza sarà aperto dal

30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30. Ad eccezione del 25 Dicembre e 1 Gennaio.



La Casa di Babbo Natale, Concerti Musicali e spettacoli per bambini saranno svolti durante tutti weekend come riportato nel programma.