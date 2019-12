Mercatini di Natale a Monza, bancarelle solidali sotto i portici dell'Arengario

Cosa c'è di meglio dei mercatini di Natale? Dei mercatini di Natale benefici. E a Monza, sotto i portici dell'Arengario, ne arriva uno proprio così, targato Enpa. Fino al 24 dicembre sarà possibile fare acquisti sostenendo le attività dell'associazione animalista. Non solo, un secondo mercatino sarà allestito al rifugio per cani e gatti di Monza.

"Siamo sicuri che anche quest’anno, tra le nostre proposte numerose e accattivanti, riuscirete a trovare il regalo più adatto a voi", scrive Enpa. Tra i prodotti che sarà possibile acquistare dolci, anche in versione vegana, adozioni a distanza, calendari, libri e articoli per animali.

Le bancarelle saranno disponibili anche in via San Damiano 21, con tanto di albero di Natale e tantissime idee regalo anche per gli amici a quattrozampe. Il mercatino sarà visitabile fino a martedì 24 dicembre, tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30, tranne sabato e domenica, fino alle 18.30.