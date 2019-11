Mercatini di Natale a Monza e in Brianza: ecco i migliori

Colorati, ricchi di profumi e soprattutto pervasi dalla magia delle feste. Sono i mercatini di Natale, di ritorno puntali a Monza e in Brianza con tante bancarelle, artigianato e prodotti tipici. Ecco i migliori in programma, da non perdere sia per trovare tante diverse idee regalo sia per passare una giornata immersi nell'atmosfera natalizia.

Bacarelle

A Trezzo sull'Adda il Natale viene celebrato tra street food, bancarelle e musica; a Cogliate arrivano spettacoli, degustazioni e tante bancarelle; al Castello di Carimate, poi, oltre ai mercatini è previsto anche ottimo cibo da passaggio.

Villaggi di Natale e food

A Trezzo l'incanto natalizio prende la forma di una casa di Babbo Natale nei sotterranei del castello, di un presepe in giardino e di molti spettacoli; ad Albiate in occasione delle feste viene allestito un villaggio di Natale e sono previsti anche mercatini, street food e degustazioni; alla Villa Tittoni di Desio, invece, saranno degustabili panigacci, farinata, polenta e altre specialità per un festival di cibo di strada natalizio.