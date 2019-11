Mercatini, pista di pattinaggio e trenino: gli eventi di Natale a Monza

Le casette natalizie con tante idee regalo e specialità della tradizione trentina, l’albero illuminato in piazza, un trenino e l'immancabile pista di pattinaggio. Il Natale a Monza si preannuncia magico. Ecco tutte le iniziative in città a partire da sabato 30 novembre quando nel capoluogo brianzolo si accenderanno le luminarie e Monza entrarà nell’atmosfera delle feste.

Mercatini di Natale a Monza

Da quest’anno il villaggio natalizio si allarga e da piazza Carducci arriva a coinvolgere anche Piazza San Paolo con 35 chalet in legno provenienti dal Trentino, che proporranno al pubblico specialità artigianali e culinarie uniche e in esclusiva, grazie ad espositori nazionali e internazionali. Al centro del villaggio la casa di Babbo Natale accoglierà i bambini nei pomeriggi di sabato e domenica. Ogni weekend si alterneranno spettacoli per bambini, Cori Gospel e intrattenimento.

La pista di pattinaggio in piazza

In Piazza Trento e Trieste sarà installata la pista per il pattinaggio sul ghiaccio, con dimensioni 26 x 12,5 metri e sarà aperta tutti i giorni a partire dalle ore 10.00 con ingressi speciali al mattino per le scuole. Spettacoli ed eventi speciali sono previsti il 24 dicembre e il 6 gennaio. Il 31 dicembre il Capodanno è on-ice fino alle 2.00 con brindisi e panettone a mezzanotte.

Il Trenino di Natale

Il trenino di Natale attraverserà le strade del centro storico per tutto il mese di dicembre, fino al 6 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00. La singola corsa ha un costo di tre euro e il trenino partirà da piazza Roma (capolinea) per proseguire in via Carlo Alberto, piazza Citterio, via Appiani, via Zucchi, piazza Trento e Trieste fino a tornare sotto l’Arengario attraversando l’intero centro. Lungo il percorso cinque fermate rispettivamente in piazza Roma (capolinea), piazza Carrobiolo, via P. Mantegazza, piazza Trento e Trieste (altezza liceo Zucchi), via Passerini, largo Mazzini.