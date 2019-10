Mercatino Val di Non: a Lissone arrivano le bancarelle del Trentino

I profumi, i sapori e le atmosfere del Trentino in arrivo in Brianza. Accadrà sabato 9 e domenica 10 novembre a Lissone grazie ai mercatini Val di Non, che si terranno in piazza Libertà.

"Dalle mele Dop ai prodotti della montagna, dai salumi ai dolci ai vini autoctoni, per finire con i prodotti dell’artigianato locale", scrivono gli organizzatori. In occasione dell'evento sarà possibile anche passeggiare per il centro cittadino, ammirando il gruppo di baite in legno che ogni settimana approda in una diversa piazza del Nord Italia. L'obiettivo è di far conoscere e apprezzare il gusto, il folclore e le tradizioni della bella vallata trentina.

In vendita specialità del territorio, sapori prelibati, chicche eno-gastronomiche. Nelle piccole baite in legno ci sarà modo per assaggiare e conoscere le prelibatezze della produzione culinaria, scegliendo fra le diverse specialità. Allestito anche uno stand dedicato alle ciaspole, dove sarà possibile conoscere i segreti di questo sport.

“Sarà una bella occasione, per tutti i lissonesi, per scoprire da vicino colori, odori e sapori di una delle più belle zone d’Italia – sottolineano il Sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore al Marketing Territoriale, Alessandro Merlino - una valle trentina ricca di prodotti da valorizzare che sicuramente i cittadini saranno desiderosi di riassaporare”.