Attività per bambini, musica per il centro e mercatini: ecco 'Il paese dei balocchi' di Cogliate

Si chiama 'Il paese dei balocchi' ed è la manifestazione che sabato 21 e domenica 22 dicembre porta a Cogliate tante belle iniziative in vista del Natale. L'appuntamento è in piazza della Chiesa.

Si parte sabato alle 15 con il villaggio di Babbo Natale, con sorprese per adulti e bambini, letterine e musica natalizia; alle 21, poi, si tiene il concerto della corale Beata Vergine Assunta di S. Giorgio su Legnano.Domenica si prosegue con i mercatini e gli spettacoli, la camminata di Natale nel Parco (alle 10), lo show di burattini in via IV Novembre (11:30), il presepe vivente per le vie del centro (15:30) e, infine, i laboratori per i più piccoli (alle 16:30).

In programma per tutta domenica, inoltre, lo spettacolo degli zampognari itineranti per il centro città. Mentre sabato pomeriggio e tutta domenica ad aspettare il pubblico ci saranno bancarelle e stand gastronomici con specialità natalizie e cibi internazionali.