Dai dolci siciliani alle specialità valtellinesi: ecco Monza città dei balocchi

In occasione del ricco programma per il Carnevale, a Monza da venerdì 28 febbraio a domenica 1° marzo arriva la Città dei balocchi, una mostra mercato di eno-gastronomia e artigianato.

Ad aspettare il pubblico una trentina di stand con tanti prodotti tipici: dai tessuti alle specialità della Valtellina, dagli oggetti in feltro al miele della Valsassina, dal raku ai dolci siciliani.

In programma anche attività e laboratori per bambini e famiglie, come la mostra sul burattino Pinocchio, giochi da cortile, una scuola di magia, un artista in costume da Pinocchio con il suo pianoforte accompagnato dalla Fata Turchina e un laboratorio del pane. L'appuntamento è dalle 8 alle 20 in piazza Trento e Trieste.