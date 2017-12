Festa della Befana e mercatino in piazza a Cesano Maderno

Tante dolci sorprese e bancarelle per trascorrere la giornata dell'Epifania in allegria. A Cesano Maderno torna l'appuntamento con la festa della Befana per grandi e piccini.

L'evento di sabato 6 gennaio, allestito a cura dell'Associazione "Il Mercatino", si terrà in Piazza Esedra dalle 8.00 alle 18.00. Saranno presenti stand di hobbistica, bancarelle con prodotti tipici a km zero, caldarroste, frittelle e animazione a tema con trucca bimbi.

Nel pomeriggio, cioccolata offerta dal gruppo degli Alpini di Cesano Maderno e partecipazione esclusiva della Befana.