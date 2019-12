Regali originali, vin brulé e biscotti allo zenzero: ecco il 'Mercateaino dell'ultima ora'

Per chi ancora dovesse acquistare gli ultimi regali di Natale e stesse cercando dei pensieri originali, domenica 22 dicembre alle

Officine Libra arriva il 'Mercateaino dell'ultima ora'. Ad aspettare il pubblico anche ottimi biscotti allo zenzero e vin brulé.

"Vi aspettiamo con maglioni imbarazzanti e voglia di festeggiare - scrivono gli organizzatori -. L'ultima occasione per non trovarsi a mani vuote al pranzo di Natale. Quest'anno più in ritardo dei vostri regali di Natale ma siamo tornati". Le bancarelle giungono infatti alla quarta edizione.



L'appuntamento, dalle 16, è con artigiani, illustratori e rigattieri che esporranno le proprie creazioni proponendo ottime idee regalo.