Ecco il mercatino di Natale 2018 a Monza

Gli abeti, le luci e le statuette di legno. La magia e la poesia del Natale è pronta a conquistare Monza: da sabato 1 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 nel capoluogo Brianzolo. sarà presente un villaggio natalizio con bancarelle, mercatini, una pista di pattinaggio e un'area giostre per i più piccoli.

In piazza Carducci tutti i giorni si potrà passeggiare tra le casette di legno che esporranno prodotti artigianali e idee regalo mentre in piazza Trento e Trieste ci sarà una pista di pattinaggio sul ghiaccio operativa dalla mattina alla sera. Insieme alle giravolte sui pattini i bambini potranno divertirsi sulla giostra natalizia che verrà posizionata in piazza. Il Villaggio di Natale non sarà l'unica attrazione presente in città per le festività: Monza si vestirà di luce con splendide luminarie, arriverà un trenino di Natale in centro, postazioni selfie e il presepe diffuso.

Tutti i weekend sono in programma attività di intrattenimento e animazione. Ingresso gratuito.