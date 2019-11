Mercatini di Natale, il 30 novembre prodotti tipici a Cesano Maderno

In occasione degli eventi organizzati in vista delle feste a Cesano Maderno, sabato 30 novembre in piazza Esedra si terrà un mercatino di Natale.

Ad aspettare i visitatori - dalle 13 alle 24 - hobbisti, artigiani ed espositori con creazioni originali, prodotti tipici del territorio e oggetti realizzati a mano, perfetti come idee regalo.

Sempre in piazza Esedra è stata allestita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà accessibile fino al 12 gennaio.