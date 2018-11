Bancarelle e dolci natalizi: ecco il mercatino di Carate

Un mercatino a tema natalizio con hobbisti e bancarelle. Sabato 8 dicembre in via Cusani a Carate Brianza è in programma un mercatino dedicato alla creatività e ai sapori tradizionali a tema natalizio.

Le bancarelle saranno presenti dalle 8 alle 18 e insieme agli stand, a tante idee regalo e a golose specialità. Non mancherà un'area ludica e la classica atmosfera natalizia.