Mercatini di Natale e streetfood al castello di Carimate

Mercatini e street food natalizi in una location unica. Torna l'appuntamento con la magia di Natale al castello di Carimate.

Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre saranno presenti tipici mercatini di Natale dove trovare tante idee regalo e creazioni e le immancabili cucine on the road con golosità e dolci natalizi. Le bancarelle saranno presenti per tutto il weekend dalle 10 alle 21 mentre le cucine apriranno a partire dalle 12 fino alle 23 tutti e tre i giorni.

Ingresso libero.