Street food, bancarelle e musica: la Magia del Natale a Trezzo

Mercatini, divertimento e cibo da passeggio. Sono solo alcune delle attività in programma domenica 8 dicembre per Magia del Natale in via Dante a Trezzo sull'Adda.

"Non perdetevi questa fantastica giornata dove potrete assaporare la magia del Natale con i nostri hobbisti, i laboratori creativi, lo street food e tanto altro ancora. Vi aspettiamo numerossissimi", scrivono gli organizzatori. Ad attendere il pubblico anche musica, animazione, iniziative per bambini e workshop.