Il mercato dell'arte: dal Futurismo ai nostri giorni

Una serata per scoprire il mercato delle opere d'arte dal futurismo ai giorni nostri. L'evento si terrà martedì 20 novembre alle 21 prsso Leogalleries (Via de Gradi 10 a Monza). Relatore della conferenza sarà Paolo Manazza, uno dei più autorevoli esperti in Italia in tema di mercato dell'arte: giornalista, critico d'arte, pittore, docente e direttore editoriale, ha scritto e contribuito alla scrittura di diversi cataloghi, saggi e volumi inerenti l'arte.