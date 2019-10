Mercato europeo: nel weekend artigianato e street food tornano a Cesano

Torna il tradizionale e frequentatissimo appuntamento con il Mercato Europeo. Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre a Cesano Maderno, in Piazza Arese, Via Cerati, Via Milano e Via Cozzi, arrivano le bancarelle di artigianato e street food.

Bancarelle in piazza

Ad aspettare gli avventori oltre 110 espositori, in piazza con i loro prodotti tipici per il 17° anno di fila. Per l'occasione sarà possibile gustare i piatti tipici di Austria, Belgio, Germania, Inghilterra, Olanda, Spagna e Svezia, nonché di diverse regioni italiane.

Grande la varietà di oggetti prodotti artigianalmente e provenienti da tutt'Europa. Ricca anche la proposta culinaria, con specialità italiane, europee ed extra eruopee. Come ogni anno sabato 19 verranno premiati i migliori stand in base alle categorie 'il più bello in assoluto', 'il più bello italiano' e il 'più bello straniero'.

L'iniziativa viene organizzata da FIVA Confcommercio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con l'Unione Confcommercio di Seveso, il Mercato Internazionale è promosso dall'Unione Europea del Commercio Ambulante (UECA) che lo realizza da anni con successo in importanti città europee.