'Mercoledì di Desio': a giugno e luglio artisti di strada, musica e cultura

Sport, spettacoli e negozi aperti. Questo il programma della manifestazione 'I mercoledì di Desio', che il 12 giugno inaugura con una serata di cultura, arte e musica. L'iniziativa animerà le vie del centro cittadino, tra corso Italia, via Garibaldi e piazza Conciliazione, proponento momenti di svago, relax e divertimento.

Musica e spettacoli

"Dal 12 giugno al 17 luglio - scrivono gli organizzatori - musica, shopping e intrattenimenti vari saranno i protagonisti assoluti della scena: dai ‘Busker’ allo sport, per poi passare alla manifestazione canora ‘Desio Factor’, alle attrazioni per famiglie ‘Aspettando i saldi’ e ai motori. Ma non solo, anche una grande novità dedicata ai talenti della musica: ‘La Notte delle Chitarre’, un raduno di chitarristi, con tre punti di intrattenimento, che inizierà con un ‘welcome pack’ e terminerà con un flash mob musicale. Per questo evento è possibile accreditarsi attraverso la piattaforma Eventbrite".

Il primo appuntamento è il 12 giugno con una serata dedicata agli artisti di strada, "un iniziativa", spiega l’Assessore agli Eventi e Tempo Libero Giorgio Gerosa, "che replicheremo anche in autunno con un festival dedicato". La programmazione dei Mercoledì vede al centro il commercio e la cultura, e coinvolge Villa Tittoni, Casa del Papa e piazza Conciliazione. L'obiettivo è anche quello di dare spazio alle associazioni locali e ad altre realtà presenti sul territorio con stand e attività varie.