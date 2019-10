Mesdames et mesdemoiselles

LE DONNE DI JIRI KOLAR



Inaugurazione domenica 27 ottobre, ore 18.00



Una mostra di

heart – pulsazioni culturali

a cura di

Sabina Melesi e Simona Bartolena



In collaborazione con Archivio Jiří Kolář



Organizzazione, coordinamento,

grafica, allestimento

Armando Fettolini / Ponte43



Catalogo

Ponte43 per heart – pulsazioni culturali

con testi di

Simona Bartolena

Alessandra Galbusera

Roman Kames

Sabina Melesi



Dal 27 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020

orari di apertura:

sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00

e in occasione degli eventi in calendario





Prendete una copia della vostra opera d’arte preferita e strappatela

nel punto più significativo oppure strappatela da parte a parte e rimettetela

insieme utilizzando del semplice nastro adesivo. Vedrete

come la copia non avrà poi perso molto del suo aspetto originale

e come, dal vostro personalissimo punto di vista, avrà addirittura

guadagnato qualcosa che prima non aveva, come sarà diventata

veramente “vostra” perché il modo in cui l’avete strappata è altrettanto

unico e irripetibile.

(Jiří Kolář, 1987)





Lo Spazio heart prosegue il proprio percorso dedicato ai maestri della seconda metà

del XX secolo, con una monografica straordinaria dedicata all’universo visionario e

immaginifico di Jiří Kolář, il genio del collage. In collaborazione con l’archivio dell’artista,

arrivano in mostra più di cinquanta opere dedicate a un tema fondamentale ma

poco approfondito della ricerca dell’artista: le figure femminili.

Da Mademoiselle Rivière ritratta da Ingres al Nudo rosso di Modigliani, dalla Venere

di Botticelli alla Dama con l’Ermellino di Leonardo, le bellezze muliebri rivisitate

dall’estro creativo di Kolář sono le protagoniste di questa importante esposizione, che

indaga il percorso dell’artista-poeta cecoslovacco attraverso le sue reinterpretazioni

dei capolavori della storia dell’arte con soggetto femminile.

Nato nel 1914 in Boemia da padre fornaio e madre lavandaia, Kolář si forma come

poeta e come artista a Praga, entrando nel 1942 nel Gruppo42. Attratto fin da ragazzo

dalla parola, sviluppa una sua ricerca personale e originalissima, vicina per alcuni

aspetti al Surrealismo e alla Poesia Visiva ma autonoma nei modi, nelle ragioni e

negli esiti.

Per Jiří Kolář l’arte “non è questione di privato o pubblico, di politico o poetico, di bello

o brutto, quotidiano o assurdo, nudo o simbolico, ma di ciò in cui il privato e il pubblico,

il politico e il poetico, il bello e il brutto, il quotidiano e l’assurdo, il sodo e il simbolico,

la bellezza e la morte, la storia e la natura, la fantasia e la realtà, il sogno e il ricordo

non si lasciano separare”. Le sue immagini rispondono dunque a questo principio di

non separabilità tra poli opposti, di necessità che l’apparente contraddizione si sciolga

e si amalgami in un unico assunto, nella visione della complessità dell’esistenza,

perfettamente rappresentata dalla frammentazione delle tessere di un collage, che

possono trovare disposizioni differenti, trasformando l’immagine originale in qualcosa

di altro da sé, pur senza smarrire la propria identità originaria. Il collage è un principio,

dunque: un principio che può essere applicato a qualsiasi forma d’arte. Kolář lo sente

vicino anche alla poesia, al teatro e alla musica. È da lì che egli proviene: dalla forma

scritta, dalla poesia. Ed è così che egli definisce i suoi collage: poesie. Opere visive,

certo, ma che si muovono in un campo più ampio della comunicazione, spostando la

questione della relazione tra immagine e parola ben oltre l’espressione verbo-visuale

dei poeti visivi. Per Kolář il collage è una “diversa possibilità di esprimere la poesia”,



Per informazioni e conoscere gli eventi collaterali del progetto: associazioneheart.it