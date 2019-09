Mezza di Monza: domenica si torna a correre

La Mezza di Monza - Monza 21 torna in città domenica 29 settembre. L'appuntamento per atleti e non è all'Autodromo e al Parco di Monza.

L'invito a prendere parte alla manifestazione sportiva è aperto a tutti. "I percorsi - scrivono gli organizzatori - prevedono i 30 km, la mezza maratona e la 10 km competitiva. Sarà possibile correre anche 21, 10 e 5 km in maniera amatoriale, offrendo così un’opportunità per tutti i profili di runners".

L'iniziativa quindi è adatta a tutti, dai professionisti per i quali la gara è una tappa fondamentale verso le grandi maratone autunnali, ai dilettanti.

La corsa

Monza21 si rinnova ogni sedici anni ed è una gara ricca di opportunità che segna la fine delle vacanze e l’avvio della stagione agonistica autunnale.

